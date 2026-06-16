Stuttgarter Klinikum-Skandal: Am Ende bleiben nur Verlierer

Mit der jüngsten Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts wurde ein wichtiges Kapitel geschlossen, das das Stuttgarter Klinikum, die Stadtpolitik und Öffentlichkeit seit mehr als zehn Jahren beschäftigt hat. Die juristische Aufarbeitung der Affäre um überhöhte Patientenrechnungen und Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit libyschen Patienten und kuwaitischen Partnern ist nun weitgehend abgeschlossen. Die Erkenntnis aus Ermittlungen, Gerichtsverfahren und Urteilen ist ernüchternd: Es gibt – bis auf die Anwaltskanzleien – nur Verlierer.

Dazu zählen vor allem die ehemaligen Klinikum-Mitarbeiter, die sich vor Gericht verantworten mussten, obwohl sie nie zuvor mit dem Strafrecht in Berührung gekommen waren. Ihre Namen wurden bekannt, ihre Karrieren teils nachhaltig beschädigt.

Im Verfahren stellte sich heraus, dass diesen Beschäftigten nicht bewusst gewesen sein dürfte, Teil eines Systems zu sein, das wirtschaftlichen Erfolg über rechtsstaatliche und organisatorische Grenzen stellte. Zusätzliche Erlöse waren von der Spitze der Stadt Stuttgart gefordert und stetiges Umsatzwachstum war in der Auslandsabteilung unabdingbar gewesen, um das Defizit im normalen Krankenhausgeschäft zu reduzieren.

Der zu einer langen Haftstrafe verurteilte ehemalige Leiter der Auslandsabteilung verkörperte den Ehrgeiz, das Geschäft mit den internationalen Privatpatienten auszubauen und steht letztlich auch für das Scheitern. Seine persönliche Verantwortung bleibt unbestritten. Ebenso unbestreitbar ist jedoch, dass sein Vorgehen nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich gewünscht war.

Schlechte Führung ist kein Straftatbestand

All diese Urteile wiegen umso schwerer, weil der für die Kontrolle verantwortlichen Klinikleitung wenig vorgeworfen werden kann. Schlechte oder gar nicht vorhandene Führung sind nun einmal keine Straftatbestände. Für eine Verurteilung braucht es einen Vorsatz, der nicht nachzuweisen war. Die Führungsebene hielt klaren Abstand zum operativen Geschäft mit den Auslandspatienten. Gerade diese Distanz schloss später den Nachweis einer persönlichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit aus.

Werner Wölfle (links) und sein Anwalt Markus Bessler Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der größte Verlierer ist das Klinikum selbst, dessen Ruf als medizinische Spitzenadresse nachhaltig beschädigt wurde. Und unabhängig von der bis zum Schluss nicht eindeutig geklärten Frage nach der Schadenshöhe wurden Millionenbeträge abgeschrieben. Das lukrative, seriöse Geschäft mit ausländischen Privatpatienten hat man auf politischen Druck weitgehend aufgegeben. Hotels, Gastronomie und Einzelhandel verloren zahlungskräftige Kunden.

Einen hohen Preis muss Werner Wölfle bezahlen, dessen berufliche Laufbahn ein vorzeitiges Ende fand. In einer aufgeheizten politischen Stimmung war dem ehemaligen Bürgermeister vorgeworfen worden, die Stadt geschädigt zu haben. Ein Vorhalt, den die Anklagevertreter bislang nicht erhärten konnten. Sie versuchen es aber verzweifelt weiter. Wölfle erhielt nicht die politische Rückendeckung, die ein Bürgermeister in einer solchen Situation benötigt hätte. Das wirft Fragen nach der Rolle der Rathausspitze auf.

Gemessen an der Wucht der Affäre fällt die juristische Bilanz erstaunlich schmal aus. Zehn Jahre Ermittlungen, zahlreiche Prozesse, politische Verwerfungen und zerstörte Karrieren haben ein Systemversagen offengelegt, das für die Verantwortlichen an der Spitze bis auf leicht zu verschmerzende Geldzahlungen ohne persönliche Konsequenzen geblieben ist. Das mag rechtlich folgerichtig sein. Eine befriedigende Bilanz ist das nicht: Ausgerechnet diejenigen, die die größte Verantwortung haben, tragen oft das geringste persönliche Risiko.