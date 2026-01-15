Stuttgarter Konzern Bosch-Gewinn ging 2025 offenbar stark zurück
Zölle, eine schwache Konjunktur und der teure Personalabbau belasten das Ergebnis von Bosch erheblich. Trotz der ungünstigen Entwicklung hält der Konzern an seinem Renditeziel fest.
Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch hat laut einem Bericht des Manager Magazins 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Das Medium bezieht sich auf eine interne Mail von Bosch-Chef Stefan Hartung an die Belegschaft.