Stuttgarter Konzern Bosch-Tochter macht mehr Büroarbeit zur Pflicht
Schon lange versucht Bosch, die Beschäftigten zu mehr Präsenzarbeit zu bewegen. Eine Tochterfirma macht nun Ernst und setzt fürs Home-Office eine verbindliche Obergrenze.
Die Bosch-Tochtergesellschaft Bosch Engineering GmbH schreibt ihren Mitarbeitern vor, künftig mindestens 60 Prozent ihrer individuellen Wochenarbeitszeit an ihren Arbeitsplätzen präsent zu sein. Sie ergreift damit besonders einschneidende Maßnahmen, um das Home-Office, also die Arbeit von zu Hause aus, wieder zu begrenzen.