Es war einiges geboten in den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken in der Silvesternacht. Ärztinnen und Ärzte berichten, mit welchen Beschwerden Patienten gehäuft eingeliefert worden sind.

Regine Warth 01.01.2025 - 15:52 Uhr

An die Neujahrsnacht 2025 wird sich so mancher Stuttgarter ein Leben lang zurückerinnern – wenn auch äußerst schmerzhaft: Im Marienhospital Stuttgart mussten mehrere Patienten versorgt werden, die sich durch explodierende Böller oder Raketen so schwer verletzt haben, dass bei dreien ein oder mehrere Finger ganz oder teilweise amputiert werden mussten, berichtet Sebastian Werner, Oberarzt in der Klinik für Notfallmedizin am Marienhospital. Allesamt waren es Männer im Alter von um die 30 Jahren. „Wir rechnen schon im Voraus mit solchen Verletzungen, weshalb das chirurgische Team am 31. Dezember personell sehr gut aufgestellt ist“, sagt Werner. Die Klinik für Handchirurgie im Marienhospital ist das einzige regionale Replantationszentrum im Raum Stuttgart.