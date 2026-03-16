Stuttgarter Kriminächte Ex-Antimafia-Anwalt Gianrico Carofiglio liest im Merlin
Viel mehr als nur ein Krimi: Der Autor Gianrico Carofiglio stellt bei den Stuttgarter Kriminächten im Merlin seinen Roman „Der Horizont der Nacht“ vor.
Viel mehr als nur ein Krimi: Der Autor Gianrico Carofiglio stellt bei den Stuttgarter Kriminächten im Merlin seinen Roman „Der Horizont der Nacht“ vor.
Eigentlich ist das Fall von Anfang an klar, der sich in Bari, der Regionalhauptstadt Apuliens, abgespielt hat. Täterin und Opfer sind bekannt. Eine Frau, Elvira, hat den gewalttätigen Liebhaber ihrer Zwillingsschwester erschossen, die wenig zuvor aus Verzweiflung den Freitod gesucht hatte.