Zehnkämpfer Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart holt das erste WM-Gold für Deutschland. In Tokio leistete er einen Kraftakt über 1500 Meter.

red/SID 21.09.2025 - 14:34 Uhr

VfB-Leichtathlet Leo Neugebauer hat sich zum König der Athleten gekrönt. Ein Jahr nach Olympia-Silber gewann der für den VfB Stuttgart bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf-Thriller von Tokio antretenden Neugebauer nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 m mit 8804 Punkten noch Gold, der 25-Jährige setzte sich damit knapp vor Owens-Delerme (8784/Puerto Rico) und Kyle Garland aus den USA (8703) durch.