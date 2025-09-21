Zehnkämpfer Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart holt das erste WM-Gold für Deutschland. In Tokio leistete er einen Kraftakt über 1500 Meter.

VfB-Leichtathlet Leo Neugebauer hat sich zum König der Athleten gekrönt. Ein Jahr nach Olympia-Silber gewann der für den VfB Stuttgart bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf-Thriller von Tokio antretenden Neugebauer nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 m mit 8804 Punkten noch Gold, der 25-Jährige setzte sich damit knapp vor Owens-Delerme (8784/Puerto Rico) und Kyle Garland aus den USA (8703) durch.

 

Insgesamt vierte Medaille

Niklas Kaul, der 2019 WM-Gold gewonnen hatte, wurde Vierter (8538). Neugebauer gewann am letzten WM-Tag in Tokio das erste Gold für das deutsche Team und die insgesamt vierte Medaille. Sein Club gratulierte für diese Traumleistung umgehend via BKSY.

WELTMEISTER! 🏅 Leo Neugebauer ist der König der Leichtathletik. Mit 8804 Punkten sichert sich unser Athlet die Goldmedaille bei der Leichtathletik-WM in Tokio! Herzlichen Glückwunsch, Leo. Die gesamte VfB-Familie ist stolz auf dich! 🤍❤️ #VfB | #VfB1893 | #Tokyo2025 | #WorldAthleticsChamps

[image or embed]

— VfB Stuttgart 1893 ( @vfb.de) 21. September 2025 um 14:41

Nach Kaul und Torsten Voss, der 1987 in Rom Gold für die DDR gewann, ist Neugebauer der erst dritte Zehnkampf-Weltmeister aus Deutschland – und der erste vom VfB Stuttgart.