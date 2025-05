Stuttgarter Literaturfestival: Gastmahl der Frauen

Um die Ecke ist ein vietnamesisches Restaurant, doch im Theater Rampe speist man an diesem Abend beim Georgier, besser gesagt bei Georgierinnen. Die in Tiflis geborene Schriftstellerin Nino Haratischwili lädt zu Tisch. Im Theaterraum ist an langen Tafeln aufgedeckt, Brot und Wein, wie es sich für ein Abendmahl gehört. Damit wäre schon eine Station in der reichen Tradition des Gastmahls genannt. Sie reicht von Platons „Symposion“ bis hin zu dem beliebten Setting moderner Sozialdramatik: wenn bei Familienfesten plötzlich jemand aufsteht und eine Wahrheitsrede hält, die die verlogene Harmonie über einem Abgrund von Lebenslügen zerreißt.