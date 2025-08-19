In der Altstadt brodelt es: Rund um die Uhu-Bar prallen Interessen von Nachbarn aufeinander. Wird zu heftig gefeiert? „Es läuft aus dem Ruder“, ist zu hören. Die Stadt schreitet ein.
19.08.2025 - 15:01 Uhr
Über dem Eingang der Uhu-Bar hängt noch eine alte Leuchtreklame, die an die Vergangenheit des Hauses erinnert: Einst stand dort in roten Lettern „Eros Nr. 1“. Heute ist das Wort „Eros“ durchgestrichen – die Prostitution hat längst die Leonhardstraße 4 verlassen. Geblieben ist die „Nummer eins“ auf dem Schild: So sehen sich die heutigen Macher, wenn auch in neuer Rolle – als Nummer eins im jungen Partyleben der Stadt.