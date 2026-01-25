Wer seinem Leben Sinn geben will, sollte lieber helfen, statt Luxus anzuhäufen. Diese Haltung prägt den Kiwanis-Club – und auch das Benefiz-Konzert der Stuttgarter Philharmoniker.
25.01.2026 - 12:55 Uhr
Dem Gemeinsinn dienen, statt Reichtum nur für sich selbst zu mehren: Dieses Leitmotiv kennzeichnet das Handeln des Stuttgarter Kiwanis-Clubs. Beim Benefiz-Neujahrskonzert im Gustav-Siegle-Haus, das der Club zusammen mit den Stuttgarter Philharmonikern veranstaltet, wird dieses Selbstverständnis hör- und sichtbar. Mit dem Konzert sammelt Kiwanis Spenden für benachteiligte Kinder und Jugendliche.