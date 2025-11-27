Trotz krisenhafter Wirtschaftslage sucht Dekra zusätzliches Personal in Deutschland. Der Umsatz im zentralen Geschäftsbereich ist im laufenden Jahr gestiegen.
27.11.2025 - 09:00 Uhr
Der Stuttgarter Prüfkonzern Dekra hat im Jubiläumsjahr des 100-jährigen Bestehens weiter zugelegt – und stellt zusätzliches Personal in Deutschland ein. Wie das Unternehmen bekannt gab, wurden im laufenden Jahr rund 560 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Aktuell seien deutschlandweit aktuell 750 Stellen zu besetzen – laut einer Pressemitteilung „insbesondere in technischen und prüfnahen Funktionen“.