Lauf, Single, lauf! Ob bei der Partnersuche, für neue Freundschaften oder einfach so: Laufclubs werden immer beliebter – so auch in Stuttgart. Kann man beim Laufen die große Liebe finden?

Carina Kriebernig 12.11.2024 - 10:23 Uhr

An diesem Mittwochabend ist es wegen der Zeitumstellung schon ziemlich früh ziemlich duster. Zum Glück leuchtet die Stuttgarter Oper die lachenden Gesichter gut aus. Es ist kurz vor 19 Uhr und so langsam trudeln die heutigen Mitläufer:innen des Run2meet-Clubs nach und nach am Eckensee ein.