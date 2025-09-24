Noch eine Baustelle im Unteren Schlossgarten: Kinder und Familie können sich im Spielhaus nicht mehr kreativ austoben, es wird saniert. Ein Umzug steht an.
24.09.2025 - 10:02 Uhr
Der Untere Schlossgarten ist das Stuttgarter Naherholungsgebiet schlechthin, nicht nur wenn die Sonne scheint. Joggingstrecke, Liegewiese, Verkehrserziehungsstätte, Tischtennis, Grill-Location, Spieltreffpunkt nicht nur, aber vor allem auch im Spielhaus der Jugendhaus-Gesellschaft. Schon in den Sommerferien hat sich dort aber einiges geändert: Am Grillplatz gibt es keine Snacks und keine Getränke mehr zu kaufen. Und das Spielhaus ist geschlossen, weil es saniert werden muss.