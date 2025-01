2024 hat Porsche gleich vier Modelle umfassend erneuert. Trotzdem verkauft der Sportwagenbauer im Vergleich zum Jahr davor weltweit drei Prozent weniger Autos. Schuld daran ist der drastische Rückgang des Absatzes in einem Land.

Veronika Kanzler 13.01.2025 - 00:01 Uhr

Porsche hat im vergangenen Jahr weniger Sport- und Geländewagen verkauft. Weltweit wurden 310 718 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren drei Prozent weniger als 2023, wie der Stuttgarter Autohersteller mitteilte. Dabei wuchs der Absatz in vier von fünf Regionen in der Welt. Im bedeutendsten Automarkt China allerdings ist die Nachfrage erneut drastisch zurückgegangen. Dorthin wurden 56 887 Wagen ausgeliefert, was einem Minus von rund 28 Prozent entspricht. Der Rückgang sei vor allem auf die schwierige Wirtschaftslage in der Region zurückzuführen, hieß es von Porsche.