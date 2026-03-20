Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche untersagt private Handynutzung im Werk
Ab dem 1. April 2026 gelten im Werk Zuffenhausen neue Verbote. Was Porsche untersagt – und warum der Konzern die Regeln verschärft.
Ab dem 1. April 2026 gelten im Werk Zuffenhausen neue Verbote. Was Porsche untersagt – und warum der Konzern die Regeln verschärft.
Sich per Whatsapp für den Abend verabreden, Musik über Kopfhörer hören oder Instagram‑Stories anschauen: Für Beschäftigte im Porsche‑Werk Zuffenhausen ist das ab dem 1. April 2026 nicht mehr erlaubt.