Stuttgarter Sportwagenhersteller: Porsche untersagt private Handynutzung im Werk

Sich per Whatsapp für den Abend verabreden, Musik über Kopfhörer hören oder Instagram‑Stories anschauen: Für Beschäftigte im Porsche‑Werk Zuffenhausen ist das ab dem 1. April 2026 nicht mehr erlaubt.

Konkret untersagt der Stuttgarter Sportwagenhersteller seinen Mitarbeitern in der Produktion „die private Handynutzung während der Arbeitstätigkeit sowie das Tragen von In‑Ear‑Geräten“, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Porsche pocht auf Sicherheit: Handy- und Alkoholverbot im Werk

Die neuen Regeln sollen die Arbeitssicherheit erhöhen. „Ziel ist es insbesondere, Arbeitsunfälle infolge von Unachtsamkeit zu reduzieren und idealerweise zu vermeiden“, erklärt der Sprecher. Handys und In‑Ear‑Kopfhörer dürften weiterhin mitgeführt werden. Eine Pflicht, die Geräte einzuschließen, besteht nicht.

Zur gleichen Zeit tritt auch ein Alkoholverbot, über das unsere Zeitung berichtete, in Kraft. Dieses gilt auf dem gesamten Werksgelände der Porsche AG – jedoch mit Ausnahmen. Beispielsweise dürfe bei Arbeitsjubiläen und Ausständen pro Person ein Glas Sekt (0,1 Liter), Bier (0,33 Liter) oder Radler (0,5 Liter) ausgeschenkt werden. Arbeiten im berauschten Zustand sei indes bereits jetzt schon verboten.