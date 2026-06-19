Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche vor neuem Sparkurs: Einigung mit Betriebsrat rückt näher
Seit Monaten verhandelt Porsche mit dem Betriebsrat über weitere Einsparungen. Vorstandschef Michael Leiters rechnet mit einer baldigen Einigung.
Seit Monaten verhandelt Porsche mit dem Betriebsrat über weitere Einsparungen. Vorstandschef Michael Leiters rechnet mit einer baldigen Einigung.
Porsche-Chef Michael Leiters rechnet damit, dass die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein neues Sparpaket noch im Juli abgeschlossen werden. „Bis zu den Werksferien im Juli wollen wir eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmern erreichen“, sagte Leiters der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). „Die Porsche-Mitarbeiter brauchen Klarheit.“