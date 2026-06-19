Porsche-Chef Michael Leiters rechnet damit, dass die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein neues Sparpaket noch im Juli abgeschlossen werden. „Bis zu den Werksferien im Juli wollen wir eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmern erreichen“, sagte Leiters der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). „Die Porsche-Mitarbeiter brauchen Klarheit.“

Bereits im Frühjahr 2025 hatte das Unternehmen mit der Arbeitnehmerseite den Abbau von 3900 Stellen vereinbart, davon 2000 durch das Auslaufen befristeter Verträge. Der damalige Personalvorstand Andreas Haffner hatte schon damals signalisiert, dass dies nicht ausreichen werde. „Dieses Paket dient der Absicherung des laufenden Jahres“, sagte Haffner unserer Zeitung im Februar 2025. Bei den weiteren Verhandlungen mit dem Betriebsrat gehe es um die Frage, „wie wir die Arbeitsplätze bis 2030 und gegebenenfalls auch darüber hinaus absichern können“.

Ibrahim Aslan ist als Betriebsratsvorsitzender auf Arbeitnehmerseite für die Verhandlungen über das Sparpaket zuständig. Foto: dpa

Der damalige Betriebsratschef Harald Buck entgegnete: „Klar ist: Wir müssen uns auch für die fernere Zukunft gut aufstellen. Aus Sicht des Betriebsrats haben wir für die Zeit bis 2030 unseren Beitrag bereits geleistet.“

Seither hat es sowohl im Vorstand als auch an der Spitze des Betriebsrats personelle Veränderungen gegeben. Auf Oliver Blume folgte Michael Leiters als Porsche-Chef, Andreas Haffner wurde als Personalvorstand von Vera Schalwig abgelöst, Ibrahim Aslan ist als Betriebsratschef Nachfolger von Harald Buck.

Porsche nur noch knapp in Gewinnzone

Porsche erreichte im vergangenen Jahr nur noch knapp die Gewinnzone, nachdem die Umsatzrendite in den Jahren zuvor zeitweise bei 18 Prozent gelegen hatte. Vor allem das Geschäft in China ist dramatisch eingebrochen; zudem ist Porsche stark von der unerwartet schwachen Entwicklung der E-Mobilität, den chinesischen Zöllen auf Luxusautos und den Einfuhrzöllen der USA betroffen. Auch die Kosten des Personalabbaus belasteten das Ergebnis.

Für Aufsehen sorgte der Konzern, als er den Bonus für das vergangene Jahr vollständig strich – offenbar ohne Einigung mit dem Betriebsrat. Dieser erklärte unserer Zeitung im April, die wirtschaftliche Lage sei zwar schwierig. Man halte es aber für „falsch, dass der Vorstand vor Einigung zum Zukunftspaket diese Entscheidung gefällt hat“.

Der FAS sagte Leiters nun, Porsche plane künftig mit niedrigeren Produktionskapazitäten als den rund 280.000 Fahrzeugen, die im vergangenen Jahr verkauft wurden. „Porsche muss auch mit weniger Autos Geld verdienen.“

Porsche-Chef hält Organisation für zu groß

Bereits im März hatte der Konzernchef erklärt, die Organisation sei „insbesondere in den indirekten Bereichen überproportional zur Entwicklung unseres Geschäfts gewachsen“. Zu den indirekten Bereichen zählen unter anderem Entwicklung, Personal und Finanzen. Aus Sicht des Managements entspricht der Personalbestand dort nicht mehr der Unternehmensgröße, auf die sich Porsche angesichts des dauerhaft gesunkenen Absatzes einstellen müsse.

Nach Angaben von Leiters ist inzwischen auch die lange offene Frage geklärt, ob die vergleichsweise preisgünstige Einstiegsbaureihe 718 fortgeführt wird. „Wir wollen auch weiterhin neue Kunden an die Marke heranführen“, sagte er der Zeitung.

Die Produktion der bisherigen Generation mit den Modellen Boxster und Cayman war im vergangenen Herbst ausgelaufen. Die Einführung der elektrischen Nachfolgegeneration verzögerte sich unter anderem wegen Problemen beim Thema Batterie. Da das Projekt jedoch bereits weit fortgeschritten ist und die zugrunde liegende Plattform auch für das Audi-Projekt „Concept C“ von Bedeutung ist, war über eine Fortsetzung der Baureihe 718 spekuliert worden.

Porsche will enger mit Audi zusammenarbeiten

Zu dieser Entscheidung passt auch die Ankündigung des Porsche-Chefs, die Zusammenarbeit mit der Konzernschwester Audi auszubauen. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit Audi vertiefen. Das ist eine große Chance für beide Seiten“, sagte Leiters.