Stuttgarter Sportwagenhersteller: So will der Porsche-Chef das Unternehmen wieder auf Kurs bringen

Nein, das Rad hat Porsche nicht neu erfunden – wohl aber den Zentralverschluss weiterentwickelt und zur Markenikone gemacht. Mit dieser Hightech-Radnabe tritt der neue Porsche-Chef Michael Leiters bei seiner ersten Hauptversammlung vor die Aktionäre. Bei einem kurzen Praktikum in der Produktion des 911 habe er einige Stunden lang gemeinsam mit dem Team in Zuffenhausen die Sportwagen-Ikone montiert – genauer gesagt: den Zentralverschluss, der die herkömmlichen Radmuttern ersetzt und im Motorsport schnelle Radwechsel ermöglicht.