Stuttgarter Sportwagenhersteller: So will der Porsche-Chef das Unternehmen wieder auf Kurs bringen

Nein, das Rad hat Porsche nicht neu erfunden – wohl aber den Zentralverschluss weiterentwickelt und zur Markenikone gemacht. Mit dieser Hightech-Radnabe tritt der neue Porsche-Chef Michael Leiters bei seiner ersten Hauptversammlung vor die Aktionäre. Bei einem kurzen Praktikum in der Produktion des 911 habe er einige Stunden lang gemeinsam mit dem Team in Zuffenhausen die Sportwagen-Ikone montiert – genauer gesagt: den Zentralverschluss, der die herkömmlichen Radmuttern ersetzt und im Motorsport schnelle Radwechsel ermöglicht.

In den Münchner Eisbach Studios, von wo aus die Versammlung online übertragen wird, hält er das Bauteil in die Kamera. Es besitzt noch eine weitere Besonderheit: Es ersetzt die bisherigen Radmuttern und ermöglicht Felgendesigns, bei dem diese stören würden. Und viele Kunden sind bereit, dafür einen Aufpreis zu zahlen.

Der Verschluss stehe „exemplarisch für das, was Porsche ausmacht: Ingenieurskunst auf höchstem Niveau“. Und für „Made in Germany“.

Der elektrische Cayenne gehört zu den Hoffnungsträgern von Porsche. Foto: Porsche AG/dpa-tmn

Ansonsten bereitet der Standort Deutschland dem Unternehmen jedoch Sorgen. Insbesondere im indirekten Bereich – also in Funktionen wie Personal, Finanzen und Entwicklung – sei Porsche stark gewachsen, „zu stark“, wie Leiters hinzufügt. „Um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, reicht daher die bisher geplante Verschlankung des Unternehmens nicht aus.“ Leiters stellt vieles auf den Prüfstand. Doch manches soll auch Bestand haben und künftig sogar stärker betont werden. Dazu gehört das Prinzip „Value over Volume“. Marktanteile oder Produktionsmengen seien nicht der entscheidende Maßstab für den Erfolg.

Porsche-Chef präsentiert Eckpunkte der Strategie

Im Oktober will er seine Strategie 2035 ausführlich präsentieren. Wesentliche Eckpunkte nennt er jedoch bereits jetzt: Die Marke soll sich wieder stärker an der DNA eines Sportwagenherstellers orientieren. Das Produktspektrum soll einerseits um einige Varianten und Derivate bereinigt, andererseits aber durch neue Modelle oberhalb bestehender Baureihen erweitert werden. Auch der Ausbau von Individualisierungsangeboten („Sonderwunsch“) ist ein Kernelement seiner Strategie, ebenso wie eine breite Palette von Antriebstechnologien. Porsche investiere in Verbrenner, Hybride und Elektroautos gleichermaßen und betrachte den Hybrid ausdrücklich nicht als bloße Brückentechnologie.

Nur eines schließt Leiters kategorisch aus: „Einen vollelektrischen 911 wird es nicht geben. Dabei bleiben wir.“

Porsche-Aktionäre nehmen Leiters wohlwollend auf

Die Aktionäre, die auf der Hauptversammlung sprechen und vor allem Investmentfonds sowie Aktionärsschutzvereinigungen vertreten, begegnen Leiters überwiegend wohlwollend. Die Rendite des Vorjahres von 1,1 Prozent nach etlichen Jahren mit zweistelligen Werten ist aus ihrer Sicht zwar enttäuschend. Ein Lichtblick sind jedoch die 7,1 Prozent, die Leiters für das erste Quartal präsentiert. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass ein Teil dieses Anstiegs darauf zurückzuführen sei, dass sich Sonderbelastungen – etwa durch den Stellenabbau im vergangenen Jahr – nicht wiederholt hätten.

Dennoch spricht Ingo Speich, der den Sparkassen-Investmentfonds Deka Investment vertritt, von einem „Scherbenhaufen“, der sich bei Porsche seit dem Börsengang entwickelt habe. Das Wachstum bleibe aus, die Profitabilität sei eingebrochen, und die Elektromobilität entwickle sich deutlich langsamer als angekündigt. Die Ziele seien nicht nur verfehlt worden, sondern hätten sich teilweise ins Gegenteil verkehrt.

Anleger halten Ausschüttung für zu hoch

Wie kritisch er die Lage einschätzt, zeigt eine ungewöhnliche Forderung: Speich vertritt die Ansicht, dass die Aktionäre – und damit auch sein Fonds – eine zu hohe Ausschüttung erhalten würden. Diese betrage mehr als das Doppelte des Gewinns nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS und sei damit „sehr sportlich“. Aus seiner Sicht wäre eine niedrigere Ausschüttung sinnvoller gewesen.

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Mit dieser Haltung steht Speich nicht allein. Auch Hendrik Schmidt, der für den Deutsche-Bank-Investmentfonds DWS spricht, ist der Ansicht, dass zu viel Geld ausgeschüttet werde und die Dividende die tatsächliche Ertragskraft des Unternehmens nicht widerspiegele. Er spekuliert darüber, ob dieser Dividendenvorschlag „wirklich im besten Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre liegt oder den persönlichen Kapitalbedarf der Eigentümerfamilien bedienen soll“. Die Porsche AG gehört zu einem Viertel der Porsche SE, in der die Familien Porsche und Piëch das Sagen haben. Die SE hatte sich hoch verschuldet, um im Zuge des Börsengangs genau diese Beteiligung an der Porsche AG erwerben zu können.

Den von vielen gelobten Kurswechsel weg von der ausschließlichen Orientierung auf Elektroautos hin zu einer stärker marktorientierten Koexistenz verschiedener Antriebstechnologien kritisiert Schmidt hingegen. Seiner Ansicht nach reicht es nicht aus, lediglich auf Marktanforderungen zu reagieren. „Wer nur reagiert, statt zu führen, verliert an Überzeugungskraft.“

Leiters gibt sich in der Frage der Antriebstechnologien dagegen pragmatisch. „In der Frage des Antriebs glauben wir nicht an Ideologie und Dogmatismus“, sagt er. „Wir glauben an Produkte, die Kunden begeistern.“ Deshalb investiere Porsche in alle drei Antriebsarten zugleich.