Boris Eschwey ist mit Block, Bleistift und Foto unterwegs. Einen Tag lang trifft er einen Menschen, hört zu, fotografiert und schreibt. Das nennt er „Streetmeet“. Was steckt dahinter?
Der 46-jährige freiberufliche Kameramann Boris Eschwey hat das Projekt seines Lebens gefunden: Unterwegs sein, Menschen treffen, fotografieren, ihre Wünsche, Visionen und Gefühle aufnehmen und diese transportieren. Nach den Begegnungen setzt er sich zu Hause hin. Dann beginnt ein emotionaler Prozess: Aus zwölf Fotos sucht er sechs Motive heraus und schreibt über die Begegnung mit den oft fremden Menschen einen poetischen Text. In den drei, vier Zeilen über jedes Foto steckt Poesie und Philosophie, seine Kunst: Die Essenz einer Person mit seiner Interpretation. Meistens in Englisch, um international verständlich zu bleiben.