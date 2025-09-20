Bürgerschaftliches Engagement verdient Wertschätzung. Der Ehrenamtspreis unserer Zeitung, Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres drückt dies aus. Ein Kommentar von Jan Sellner
20.09.2025 - 07:00 Uhr
Es sind gute Zeiten für das Ehrenamt. Man redet aktuell wieder darüber. Jüngst erst hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hervorgehoben, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für die Gesellschaft ist und zugleich gemahnt, dass diese freiwillige Arbeit heute auf immer weniger Schultern ruht, obwohl es notwendig wäre, dass möglichst viele Schultern sie stemmen. Seine Rede markierte den Auftakt der von vielen Aktionen begleiteten bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die an diesem Sonntag zu Ende geht.