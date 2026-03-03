Stuttgarter sucht Leidensgenossen: Mutterseelenallein in der Wochenkrippe – „Jede Woche ein Abschied für immer“

Es war wie so oft im Leben. Das Offensichtliche erkennt man manchmal nicht. Oder zumindest lange nicht. Genauso ist es Stephan ergangen, der hier nur mit Vornamen genannt werden möchte. Lange war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass sein knapp zweieinhalb Jahre älterer Bruder ein Wochenkrippenkind war. In der Familie erzählte man davon, dass die Mutter den Bruder schon im Alter von nur wenigen Wochen immer montagmorgens in die Krippe gebracht und ihn am Samstagmittag erst wieder abgeholt habe. Sie war quasi allein erziehend, weil der Vater in Mecklenburg studierte, sie arbeitete als Buchhändlerin.