Stuttgarter Süden Schoettle-Garten: Ein Ort, an dem Gemüse und Gemeinsinn wachsen
Gemüseanbau auf dem Erwin-Schoettle-Platz. Das hat sich eine Bürgerinitiative zum Ziel gesetzt. Jetzt nimmt dieses Vorhaben sichtbar Gestalt an.
Gemüseanbau auf dem Erwin-Schoettle-Platz. Das hat sich eine Bürgerinitiative zum Ziel gesetzt. Jetzt nimmt dieses Vorhaben sichtbar Gestalt an.
Dieser Garten ist ein besonderer Garten. Auf jetzt schon 100, bald auf rund 200 Quadratmeter Fläche gedeihen hier außer Gemüse und Beeren noch ganz andere Dinge, die zur Grundausstattung einer funktionierenden Stadtgesellschaft gehören: Gemeinsinn zum Beispiel. Und Zusammenhalt.