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  4. Schoettle-Garten: Ein Ort, an dem Gemüse und Gemeinsinn wächst

Stuttgarter Süden Schoettle-Garten: Ein Ort, an dem Gemüse und Gemeinsinn wächst

Stuttgarter Süden: Schoettle-Garten: Ein Ort, an dem Gemüse und Gemeinsinn wächst
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Gärtnern am Schoettle-Platz: der Schoettle-Garten nimmt Gestalt an Foto: Jan Sellner

Gemüseanbau auf dem Erwin-Schoettle-Platz. Das hat sich eine Bürgerinitiative zum Ziel gesetzt. Jetzt nimmt dieses Vorhaben sichtbar Gestalt an.

Stadtleben/Stadtkultur: Jan Sellner (jse)

Dieser Garten ist ein besonderer Garten. Auf jetzt schon 100, bald auf rund 200 Quadratmeter Fläche gedeihen hier außer Gemüse und Beeren noch ganz andere Dinge, die zur Grundausstattung einer funktionierenden Stadtgesellschaft gehören: Gemeinsinn zum Beispiel. Und Zusammenhalt.

 

Dieser wundersame Garten befindet sich mitten in Heslach, am Rande des Schottle-Platzes. Daher sein Name: Schoettle-Garten. So heißt auch die Initiative aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die ihn angelegt hat und sich darum kümmert, dass hier etwas wächst. Schoettle, das ist der Familienname, der stadtprägenden Heslacher Persönlichkeiten Erwin und Helene Schoettle.

„Der VfB Stuttgart hat Erde aus dem nicht mehr benötigten, fruchtbaren Stadionboden bereit gestellt, und der Gemüsering Stuttgart bringt kostenlos Jungpflanzen vorbei.“

Dorothea Kölle, Gärtnerin

Bis Anfang Mai war der Schoettle-Garten eine mehr oder weniger gepflegte Grünfläche zwischen Matthäuskirche, dem „Heslacher Dom“, und der Möhringer Straße. Eigentlich eigene Hundewiese. Jetzt sind hier Gemüsebeete angelegt, ein Blühstreifen gesät und kleine Wege mit Holzhackschnitzel markiert. Es wird gehämmert, gezimmert, gepflanzt - und in diesen Tagen besonders fleißig gegossen. Das Gießwasser stellen die Matthäuskirche und das benachbarte Restaurant Helene zur Verfügung. Dessen Motto „Heimat neu gedacht“ passt auch für die Initiative Schoettle-Garten, die hier ein Stück Heimat schafft und beackert. Hier soll sich jeder einbringen und jeder bedienen können.

Vorbild ist die Stadt Andernach in Rheinland-Pfalz

Getragen wird die Initiative von einer kleinen Gruppe von Aktiven aus dem Quartier. Die Frauen und Männer um Britta Wente, Gerlinde König-Saxena und Dorothea Kölle wollen einen „offenen Gemüsegarten für alle schaffen“. Dahinter steht die Idee der „essbaren Stadt“ nach dem Vorbild von Andernach in Rheinland-Pfalz. Dort gilt für städtische Grünflächen: „Pflücken erlaubt statt Betreten verboten!“ Das städtische Grün soll dort erklärtermaßen „nicht nur für die Augen, sondern auch durch Duft und Geschmack erlebbar ist“.

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So etwas schwebt der Initiative Schoettle-Garten auch für ihr Quartier im Stuttgarter Süden vor. Drei Jahre lang haben sie darauf hingearbeitet, bei der Stadt dafür geworben und gebohrt. Nun endlich gibt es einen Nutzungsvertrag mit der Stadt Stuttgart, der das Gärtnern am Schoettle-Platz erlaubt. Binnen kurzer Zeit haben Britta Wente, Dorothea Kölle, Gerlinde König-Saxana und andere mit großem Rahmenbeete gebaut, Gemüse, Beerensträucher und Kräuter gepflanzt, außerdem Wassertanks aufgestellt und einen Schuppen für die Gerätschaften gezimmert. Sie genießen es, „hier etwas zu machen“, selbstwirksam zu sein, wie man neudeutsch sagt.

Der Garten zwischen Matthäuskirche und Möhringer Straße nimmt Gestalt an. Foto: Jan Sellner

Unterstützt werden sie dabei von Anthea Engelhardt vom Quartiersprojekt „Kugel“ des Internationalen Bundes, das nun, nach zehn Jahren, aus finanziellen Gründen allerdings eingestellt wird. Engelhardt, zu deren Aufgabe es gehört, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und Menschen für solche Stadtteilprojekte zu befähigen, ist dennoch mit vollem Herzen dabei.

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Die eine von der Stadt finanzierte Stelle fällt weg, eine andere wurde geschaffen: Ariane Hindersin koordiniert und betreut beim Garten-Friedhof und Forstamt Urban-Gardening-Projekte in der Stadt, wie sie auch der schon länger bestehende Gemeinschaftsgarten „Kleine Wildnis“ in Hedelfingen darstellt. Den entstehenden Schoettle-Garten sieht sie mit großer Sympathie, wie auch der Großteil der Nachbarschaft.

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Möglich geworden ist er einerseits durch Ausdauer, andererseits durch Spenden. Geholfen haben der Förderverein Helfende Hände und die Stuttgarter Bürgerstiftung. Damit nicht genug: „Der VfB Stuttgart hat Erde aus dem nicht mehr benötigten, fruchtbaren Stadionboden bereit gestellt, und der Gemüsering Stuttgart bringt kostenlos Jungpflanzen vorbei“, berichtet Dorothea Kölle freudig.

Der Garten kann sich jetzt schon sehen lassen. Mit dem Ergebnis, dass die Initiative gerade viel Zulauf erfährt. „Die Leute können sich unter dem Projekt jetzt etwas vorstellen und zeigen Interesse“, sagt Initiatorin Britta Wente, während sie einige neu Hinzugestoßene in die Kunst des Gießens einführt. Die Initiative kann sich vorstellen, hier auch Bildungsarbeit mit Kindern zu machen. Ein kleiner Junge kommt jetzt schon regelmäßig vorbei und begutachtet die zarten Pflänzchen. Es ist nicht zu übersehen: Hier wächst etwas.

Wer war Erwin Schoettle?

Redakteur
Benannt ist der Schoettle-Platz in Heslach nach Erwin Schoettle (1899 - 1976). Der Schriftsetzer war Redakteur bei der „Schwäbischen Tagwacht“ und SPD-Parteisekretär. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sah er sich gezwungen, ins Exil in die Schweiz und nach England zu gehen.

Karriere
Nach dem Krieg war er Landesvorsitzender der SPD Württemberg und Mitglied des Deutschen Bundestages (1949–1972). Außerdem wurde er Mitbegründer und Herausgeber der „Stuttgarter Nachrichten“. Er galt als eine prägende Persönlichkeit der parlamentarischen Demokratie. Verheiratet war er mit der Wohltäterin und der Grande Dame der Stuttgarter SPD, Helene Schoettle (1903 - 1949). Erwin Schoettle ist Stuttgarter Ehrenbürger.

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