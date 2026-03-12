Stuttgarter Traditionsunternehmen Kein Angebot gut genug: Breuninger-Verkauf offenbar gescheitert
Kein Angebot sei gut genug gewesen: Einem Medienbericht zufolge ist der Verkauf der Stuttgarter Modehaus-Kette Breuninger abgesagt. Die Hintergründe.
Der geplante Verkauf der Stuttgarter Warenhauskette Breuninger ist offenbar gescheitert. Das berichtet die Wirtschaftswoche in ihrer Online-Ausgabe. Demnach hatten die Eigentümerfamilien van Agtmael und Meilicke im Sommer 2024 einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet, der mittlerweile beendet wurde.