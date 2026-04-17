Mehr geprüfte Fahrzeuge, stabile Zahlen: Dekra baut das Geschäft aus und schafft in Deutschland neue Arbeitsplätze. Warum der Konzern in schwierigen Zeiten zuversichtlich bleibt.
17.04.2026 - 07:36 Uhr
Trotz der kriselnden Weltwirtschaft hat der Prüfkonzern Dekra 2025 weiterhin stabile Geschäfte gemacht. Der Umsatz legte um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu, wie Finanzvorstand Wolfgang Linsenmaier der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis nahm um 3,3 Prozent auf rund 275 Millionen Euro zu.