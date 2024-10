Stuttgart verliert eine Institution: Der vegane Pionier Super Jami Kitchen wird im März 2025 für immer schließen. Inhaberin Kathi Bretsch zieht es nach ziemlich genau zehn Jahren am Standort in der Bopserstraße weiter. Der Welt der Gastronomie bleibt sie mehr oder weniger erhalten: Kathi wechselt zum Weingut Heid in Fellbach, einem der besten Weingüter - nicht nur der Region.

Bis Ende des Jahres regulär geöffnet

„Meine Zukunft liegt im Weingut – und nicht mehr im Restaurant“, so formuliert Kathi es bei Instagram kurz und schmerzlos. Ein Praktikum im Sommer habe ihr die Augen geöffnet, zudem beschäftigte sie sich schon in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem Thema, machte auch eine Ausbildung zur Sommelière. „Diese dreieinhalb Wochen haben mir neue Perspektiven eröffnet“, sagt sie sichtlich getroffen. Sie müsse den Weg gehen, der für sie und ihre Gesundheit am besten ist. Sehr schade, aber natürlich sehr verständlich. Ganz freiwillig ist das aber nicht: „Die Gastro der Zukunft hat für mich drei Sparten: Billig, Franchise und Fine Dining. In keiner dieser Sparten sehe ich mich.“ Dazu kommt Ärger mit der Konzession, eine Rheuma-Diagnose und das eine oder andere mehr. So sehr sie die Gastronomie auch liebt: Ein Wechsel musste her.

Im Klartext heißt das: Bis Ende des Jahres ist noch regulär geöffnet, ab Januar bis zur Schließung im März 2025 nur noch Donnerstag- und Freitagabend. Danach kümmert sie sich beim VDP-Spitzenweingut Heid um Tastings, Weinbergsarbeit, Social Media. „Eventuell hänge ich 2026 dann noch eine Ausbildung zur Winzerin dran", sagt sie. Und man merkt ihr die Vorfreude an.

Kathi Bretsch eröffnete ihr veganes Diner 2015 – zu einer Zeit, als man als Veganer:innen in den meisten Restaurants noch schief bis hilflos angeschaut wurde. In der Zwischenzeit hat sich in Sachen pflanzlicher Ernährung in Stuttgart viel getan. Und das liegt auch an Kathis unermüdlichem Einsatz: Sie hat vegane Koch- und Backbücher veröffentlicht, mit veganem Catering unzählige Karnivoren begeistert und war sogar bei „Mein Lokal, dein Lokal“ im Fernsehen zu sehen. Jetzt zieht es sie nach Fellbach zurück - der Stadt also, aus der sie ursprünglich kommt. „Und in die ich eigentlich nie zurückwollte“, lacht sie.

Nach dem veganen Restaurant Körle & Adam in Feuerbach verliert die Stadt mit dem Super Jami ein weiteres Epitom für kreative, frische und grandiose vegane Küche. Beim Team des Weinguts Heid darf man sich aber vielleicht ab sofort auf ganz besondere Mahlzeiten nach der Weinlese freuen.

Super Jami Kitchen, Bopserstr. 10, Stuttgart-Mitte, Mi-Fr 12-15, 18-22 Uhr, www.super-jami.de