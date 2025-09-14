Mehrmals im Jahr lädt der Verein „Neckarinsel“ zur sogenannten Critical Nass ein: Dann paddeln die Teilnehmer in Schlauchbooten, auf SUPs oder in Kayaks über den Fluss. Auch am Sonntag.
Ole und Tenny paddeln am Sonntagmittag in einem Schlauchboot über den Neckar: Rund zwei Kilometer von der Neckarinsel in Bad Cannstatt flussabwärts unter der Eisenbahnbrücke hindurch bis zum Müllheizkraftwerk in Stuttgart-Münster – und wieder zurück. „Wir demonstrieren für das Baden im Neckar“, sagt Ole. Sein Wunsch: Der Fluss soll eines Tages ein echtes Stuttgarter Naherholungsgebiet werden. „Wir fordern mehr Freiheit für die Bevölkerung, den Neckar zu nutzen“, sagt Tenny. Die beiden Männer aus Bad Cannstatt sind zum ersten Mal bei der sogenannten Critical Nass dabei.