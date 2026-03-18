Nach 70 Jahren braucht der Stahlbeton des Stuttgarter Fernsehturms eine Sanierung. Bisher wurde im Inneren gearbeitet, jetzt kommt die Außenseite dran.
18.03.2026 - 08:22 Uhr
Bislang haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nicht viel gemerkt von den Sanierungsarbeiten am Fernsehturm, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte. Das ändert sich jetzt. In dieser Woche haben in Degerloch die Außenarbeiten an Stuttgarts Wahrzeichen begonnen. Industriekletterer sind mit Arbeitsbühnen im Einsatz, um den Turmschaft zu sanieren.