Es gibt viele schöne Weihnachtsgeschichten. Diese dürfte zu den schönsten gehören: Sie handelt von „Schwalbe“, einem Obdachlosen aus Stuttgart, der vom Flaschensammeln lebt, und der jetzt – kurz vor Weihnachten – 200 Euro in einen Briefumschlag legte samt einem Zettel, auf dem Folgendes steht: „Meine geliebten Schwestern. Ich wünsch euch ein schönes HAPPY-BIRTHDAY-JESUS-Fest. Mit dem Geld sorgt bitte dafür, das 2 allein stehende Mütter ein etwas schöneres Fest haben (im Sinne von Jesus wie er gesagt hat: Lasst die Kinder zu mir kommen). Ich hab den Umschlag so gelassen, wie ich ihn gefunden hab, damit ihr in nochmal benutzen könnt. Schönen Gruß Schwalbe.“ Neben seinen Namen hat er ein kleines Herz gezeichnet, aus dem ein Kreuz wächst . . .

„Für die alleinerziehende Mutter kommt die Spende zur rechten Zeit“ Noch immer sprachlos blickt Svenja Gruß, Vorständin des Sozialdienstes katholischer Frauen der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf diese Zeilen und auf diese Geschichte. „Wir hatten Tränen in den Augen“, sagt die 51-Jährige. Und sie berichtet: „Schwalbe“, der sich häufig im Mittleren Schlossgarten und an der Haltestelle Neckartor aufhält und in einem Parkhaus nächtigt, habe diesen Brief vor wenigen Tagen bei Ordensschwester Nicola Maria im Haus der Katholischen Kirche eingeworfen. Diese habe umgehend den Sozialdienst über die Spende informiert, der sich um benachteiligte Frauen, Kinder und Familien kümmere. Dazu zählt auch eine alleinerziehende Mutter im Paulusstift im Stuttgarter Osten, deren Partner die Vaterschaft nicht anerkennt; sie hat keine Geburtsurkunde und kann deshalb kein Kindergeld beantragen „Für diese Mutter kommt die Unterstützung zur rechten Zeit“, sagt Svenja Gruß.

Staunen über „Schwalbes“ Spende: Svenja Gruß, Vorständin des Sozialdienstes katholische Frauen, Schwester Nicola Maria und Daniela Kob, Einrichtungsleiterin im Paulusstift (von links) Foto: SkF

Doch was für eine selbstlose Geste! Svenja Gruß nennt sie „einzigartig“. Vergleichbares habe sie noch nie erlebt. Der Sozialdienst hat auch gleich ausgerechnet, wie viele Flaschen und Dosen zusammengetragen werden müssen, um 200 Euro zu erhalten: „Bei Einweg-Plastikflaschen und -dosen mit 25 Cent Pfand sind es 800 Stück. Bei Mehrweg-Glasflaschen sind es rund 2500 Bierflaschen zu je 8 Cent oder 1330 Wasserflaschen zu je 15 Cent – eine enorme Leistung, die diese Geschichte noch beeindruckender macht.“ „,Schwalbes Spende‘ berührt uns tief – gerade weil er selbst kaum etwas hat und dennoch anderen in Not hilft“, sagt Schwester Nicola Maria. „Seine Spende zeigt, dass echte Solidarität dort beginnt, wo Menschen einander im Blick behalten“, meint Svenja Gruß.

Viele bewegte Reaktionen auf „Schwalbes“ Brief

Beide Frauen kennen „Schwalbe“ aus etlichen Begegnungen in der Stadt. „Er sitzt oft auf einem Mäuerchen im Schlossgarten, liest Bücher und philosophiert“, sagt Svenja Gruß. „Ich werde ihn besuchen, um ihm zu zeigen, wie bewegt viele Menschen auf seine Geste reagieren“ – von überall her treffen inzwischen Mails und Grüße bei ihr ein, die sie darin bestätigen, „dass selbst kleine Taten große Wellen der Hoffnung schlagen können“.

Die Vorständin hat „Schwalbe“ einen Brief geschrieben, den sie im persönlich übergeben will. Darin steht: „Es ist beeindruckend, mit wie viel Herz und Aufmerksamkeit Du an andere denkst. Durch deine Spende kann die alleinerziehende Mutter nun die dringendsten Dinge für ihr Baby bezahlen, und die nächste Zeit überbrücken, bis sich ihre Situation rechtlich klären lässt.“ Sie fährt fort: „Deine Spende zeigt: Du weißt, dass es viele Notlagen in Stuttgart gibt – und gibst ganz einfach Deine Hilfe.“ Offen ist die Frage: Wie und wo „Schwalbe“ dieses Jahr wohl Weihnachten verbringt?