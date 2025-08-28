Er hat wie gewünscht für Aufsehen gesorgt, der teure Rostbraten für 85 Euro. Das Weindorf hat seinen Aufreger, und das Wagyu-Rind sogar ein Auto.

Diese Regel wird nie alt. „Tu Gutes und rede darüber“. Unter diesem Titel hat Georg Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim 1961 ein Buch über Public Relation, also Öffentlichkeitsarbeit, veröffentlicht. Für seinen Arbeitgeber BASF war das bitter nötig in der Nachkriegszeit. Bis heute ist diese Regel anwendbar, auch beim Stuttgarter Weindorf, leicht abgewandelt halt: Grille Teures und lasse andere darüber reden!

Der Rostbraten vom Wagyu-Rind für 85 Euro in der Jägerlaube by easy street lässt die Gemüter kochen, und in den ohnehin leicht anzündbaren sozialen Medien steigt die Temperatur über die Garstufe hinaus. Keiner muss das essen, aber alle haben eine Meinung dazu. Ohne einen Cent auszugeben, haben sich so die Laube und Metzgermeister Florian Luz bekannt gemacht.

Teurer Rostbraten auf Weindorf wird in eigenem Auto geliefert

So fällt denn auch der putzige Microlino auf, der in der Rathaus-Passage parkt. Passt gut dort hin, ist halt aber kein Parkplatz. „Exklusiver Genuss bis vor die Tür, mit dem Wagyu-Taxi schnell bei Dir“, ist dort auf die Seite des Autos gereimt. Und vorne bekennt sich „Luz Selecion“ dazu „regionales Wagyu nach Stuttgart zu bringen“. Man muss das Eisen halt schmieden, pardon, den Rostbraten bewerben, so lange er heiß ist.

Rostbraten auf Stuttgarter Weindorf: Wagyu-Rind hat besondere Eigenschaften

So sieht der Rostbraten vom Wagyu-Rind vor der Zubereitung aus. Foto: Helder

Laut Werbung passen in das Schweizer Auto zwei Menschen und drei Bierkästen, aber kein ganzes Wagyu-Rind. Doch mundgerecht zerlegt in der Kühlbox findet es auch im kleinsten Auto Platz. Es ist exklusiv, dieses Tier, nicht nur weil es hochwertigste Rindergenetik und viel intramuskuläres Fett aufweise, so Luz. Es hat sogar sein eigenes Taxi.

Vor allem der Preis für den Rostbraten hat in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt. Die Veranstalter des Weindorfs betonen, dass sie darauf keinen Einfluss haben und Preise Sache der Wirte seien. Einfluss habe man jedoch darauf, dass Speisen und Weine regional seien. Dagegen verstößt der Rostbraten nicht.