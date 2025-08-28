Er hat wie gewünscht für Aufsehen gesorgt, der teure Rostbraten für 85 Euro. Das Weindorf hat seinen Aufreger, und das Wagyu-Rind sogar ein Auto.
29.08.2025 - 15:00 Uhr
Diese Regel wird nie alt. „Tu Gutes und rede darüber“. Unter diesem Titel hat Georg Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim 1961 ein Buch über Public Relation, also Öffentlichkeitsarbeit, veröffentlicht. Für seinen Arbeitgeber BASF war das bitter nötig in der Nachkriegszeit. Bis heute ist diese Regel anwendbar, auch beim Stuttgarter Weindorf, leicht abgewandelt halt: Grille Teures und lasse andere darüber reden!