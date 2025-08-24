Von Lavendel Spritz bis Johannisbeer-Schorle: Auf dem Weindorf wächst das Angebot abseits des Weins. Gäste und Wirte erzählen, welche Alternativen gefragt sind.
„Wein zu trinken gehört zum Stuttgarter Weindorf einfach dazu“, sagt Gerhard Hofmann lächelnd. Der 88-Jährige ist gebürtiger Stuttgarter und besucht das Fest fast jedes Jahr. Seine Begleiterin Susanne Eberlein sieht das allerdings anders: „Ich mag den Geschmack von Alkohol nicht und würde mir mehr alkoholfreie Alternativen wünschen“.