Zwei Artisten stürzen aus rund zehn Metern Höhe – beide schwer verletzt

Schwerer Unfall beim Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Bei einer Vorstellung stürzen zwei Artisten aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe. Beide werden schwer verletzt.

Philip Kearney 05.01.2026 - 18:04 Uhr

Bei einer Vorstellung des Stuttgarter Weltweihnachtscircus’ auf dem Cannstatter Wasen ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage mitteilte, stürzten ein 49-jähriger Artist und eine 19-jährige Artistin aus bislang noch unbekannter Ursache bei einem Stunt aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe. Dabei wurden beide schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.