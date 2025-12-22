Kaum größer als ein Gummibärchen geboren - jetzt lässt sich das Koala-Baby ein halbes Jahr später blicken. Wie das Zoo-Team es nennt und wie lange es noch im mütterlichen Beutel bleibt.
Noch lugt der kleine Koala nur vorsichtig aus dem Beutel seiner Mutter: Kurz vor Weihnachten hat die Stuttgarter Wilhelma Fotos des Nachwuchses veröffentlicht. Der werde im Moment noch Joey genannt. So bezeichne man die Jungtiere bei den Beuteltieren, erklärte der Kurator der Terra Australis, der Australienwelt in der Wilhelma, Volker Grün, laut Mitteilung. „Dass sich nun zum Ende der Adventszeit wieder ein Jungtier bei den Koalas zeigt, ist für uns wie ein Weihnachtsgeschenk“, sagte Zoodirektor Thomas Kölpin.