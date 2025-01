Erst vor einem halben Jahr hat Philipp Di Mineo sein Restaurant That’s Amore an der Kronprinzstaße eröffnet – und schon gelingt ihm im neuen Schlemmer Atlas als einziger Stuttgarter der Sprung in die Top 50 der besten Steakhäuser in Deutschland.

Uwe Bogen 22.01.2025 - 13:56 Uhr

Auch wenn sich immer mehr Menschen in Deutschland fleischlos ernähren, sind Steakhäuser nach wie vor „absolute Publikumslieblinge in der Restaurantwelt“, schreibt der Schlemmer Atlas. „Mit erlesen Fleischqualitäten, den ausgefeilten Reife- und Zubereitungsmethoden sowie zum Teil exklusiven Beilagen und Saucen“ wollten die Wirte „ausgehfreudige Genießer“ erfreuen. Oft werde das Essvergnügen durch besondere Raum- und Barkonzepte aufgewertet, die das Erlebnis steigerten, heißt es in dem Restaurantführer mit Sitz in Dortmund.