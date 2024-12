An den Fingern knibbeln oder Nägeln kauen – viele Menschen leiden unter solchen Ticks. Auch Nhat Ha Thi Nguyen ist betroffen. Deswegen hat die Stuttgarterin ihren Job bei Daimler gekündigt – nun designt sie Ringe gegen Stress und Ängste.

Carina Kriebernig 19.12.2024 - 14:00 Uhr

Mal knibbelt man an den Nägeln, mal knabbert man an der Nagelhaut – in den meisten Fällen sind diese lästige Gewohnheiten eine Art Ventil für ungelöste Konflikte, Stress und Anspannungssituationen. Das weiß auch Nhat Ha Thi Nguyen. Die Stuttgarterin, die ursprünglich aus dem Emsland stammt, hatte auch damit zu kämpfen. „Ich habe von einer Freundin einen Ring mit Perlen geschenkt bekommen, den ich in stressigen Situationen gedreht habe“, erzählt sie. Diese Art von Ring bietet die Möglichkeit, in solchen Situationen Ablenkung zu finden und Anspannung abzubauen, erklärt Nhat die Funktion der kleinen Perlen. Das funktioniert durch die sensorische Stimulation der beweglichen Perlen. Man dreht einfach dran und ist so schon ein wenig abgelenkt.