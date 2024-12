Mit Blick auf den Klimawandel und Nachhaltigkeit gibt es seit kurzem in Uhlbach ein besonderes Projekt der Essbaren Region Stuttgart. Wer darf dort ernten?

Iris Frey 05.12.2024 - 15:08 Uhr

Am Anfang hat die Idee gestanden, Verantwortung füreinander und für die Umwelt zu übernehmen und einen so genannten Waldgarten zum Ernten mit Obst und Früchten für die Menschen in der Umgebung zu schaffen. Umgesetzt wurde dieses Projekt über das Netzwerk der Essbaren Region Stuttgart. Momentan gründen die Beteiligten den Verein Uhlbacher Allmenden, wie Carina Hieronymi und Katharina Frenzel erklären. Uhlbacher Allmende bedeutet, dass der Verein eine Fläche pachtet, die wie früher in einer Dorfgemeinschaft allen zur Selbstversorgung dient. Praktisch umgesetzt heißt das: Der Verein hat jetzt ein Grundstück von Familie Hammer in Uhlbach gepachtet, das gemeinschaftlich von den Mitgliedern bewirtschaftet wird und von dem alle etwas abbekommen werden.