Im Bereich Nadlerstraße versammeln sich an Wochenenden Autoposer. Was Mitarbeiter von Cafés und Geschäften dazu sagen und warum manche Autofahrer nur einen Espresso bestellen.

Es ist Mittagszeit in der Nadlerstraße. Doch von Mittagsruhe kann keine Rede sein. Die Cafés sind auf beiden Seiten der Straße gefüllt mit Menschen. An der Ecke steht auffällig wie ein bunter Hund ein weißer Jaguar im Parkverbot und wartet nur darauf, gesehen zu werden. Zufällig kommen zwei Polizisten auf Fahrrädern die Straße heruntergefahren, während ein Stadtrat mit einem Plakataufsteller unter dem Arm die Straße überquert. Sie bleiben alle vor dem Auto stehen. Der Stadtrat spricht die Beamten an. „Ich hoffe, der kriegt einen Strafzettel“, sagt er.