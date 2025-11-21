Ist nicht wahr?! Stuttgarts skurrilste Dating-Pannen
Wir haben unsere Leser:innen nach ihren merkwürdigsten Dates gefragt und Antworten bekommen. Hier kommen die unglaublichsten Dating-Stories aus Stuttgart.
Bei einem Date muss nicht alles perfekt laufen, damit’s ein gutes Date ist, ganz im Gegenteil. Und auch das Gegenüber selbst darf sehr gerne Ecken und Kanten haben und Eigenschaften, die beim Traumpartner oder der Traumpartnerin eher unten auf der Liste stehen, ist ja ganz normal.