Schon jetzt will das Unternehmen Tausende Arbeitsplätze streichen. Um weitere Kürzungen zu vermeiden, setzt Bosch auch auf kürzere Arbeitszeiten. Konzernchef Stefan Hartung sieht in Streichungen auch ein bestimmtes unternehmerisches Problem.

Klaus Köster 19.11.2024 - 21:19 Uhr

Bosch-Chef Stefan Hartung stimmt die Belegschaft auf weitere Kürzungen beim Personal ein. In schwierigen Situationen habe man früher oft gesagt: „Lass die Krise Krise sein, wir tauchen da durch“, sagte Hartung am Dienstagabend bei der Veranstaltung „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung, die von Chefredakteur Joachim Dorfs und der stellvertretenden Chefredakteurin Anne Guhlich moderiert wurde. Derzeit allerdings habe man es mit Effekten zu tun, die so schnell nicht verschwinden würden, so Hartung. Man befinde sich in einem „langen Zyklus, und wir werden am Ende nicht wieder da sein, wo wir am Anfang standen“, sagte Hartung.