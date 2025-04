Ist es drinnen im Zelt kälter als draußen, dreht der Frühling auf. Das schöne Wetter macht Lust auf den Wasen. Das Stuttgarter-Zeitung-Magazin goes Frühlingsfest: Auf Einladung von Festwirt Marcel Benz treffen sich Multiplikatoren der Stadt.

Uwe Bogen 30.04.2025 - 09:00 Uhr

Stuttgart besitzt das größte Frühlingsfest in Europa. Zwar ist seit immer und ewig das Münchner Oktoberfest im Herbst dank der Besucherzahlen unangefochten die Nummer eins, doch zwischen April und Mai hängt der Wasen die Wies’n ganz locker mal ab. Drei und nicht nur zwei Wochen wie an der Isar wird dann am Neckar gefeiert – mit bedeutend mehr Schaustellern. Wenn die Sonne scheint wie in diesen Tagen, lacht das Herz der Wirte und der Karussellbremser. Je höher die Temperaturen, desto besser die Stimmung, desto besser die Umsätze.