Sudetentag in Brünn: Testfall für die Aussöhnung

Die Einladung kam aus der Region selbst

In Tschechien gibt es große Vorbehalte gegen das Treffen – vor allem unter rechtsgesinnten Landsleuten. Der Sudetentag in Brno wird zum Testfall für den Stand der Aussöhnung in Europa. Dabei kam die Einladung aus der Region selbst. Offenbar leben dort nicht nur Nationalisten. Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat ihre dem Gestern verhaftete Phase längst überwunden. So hätte der Gedenktag die Chance geboten, aus den hier wie dort vagabundierenden Erzählungen von einer unseligen Vergangenheit eine gemeinsame Geschichte zu stricken. Doch dazu sind offenbar noch nicht alle aus der Enkelgeneration bereit. Vielleicht lassen sie sich überzeugen von den Botschaften, die aus Brno zu vernehmen sein werden.