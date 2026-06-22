Benjamin Netanjahu betont, die israelischen Streitkräfte hätten im Süden des Libanon „volle Handlungsfreiheit“ gegen jede Bedrohung. Einschränkungen gebe es dabei nicht.

Die israelischen Streitkräfte haben nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu „volle Handlungsfreiheit“, um gegen jede Bedrohung im Süden des Libanon vorzugehen. Die israelischen Streitkräfte „unterliegen in dieser Angelegenheit keinerlei Einschränkungen“, erklärte Netanjahu am Montag. Er bekräftigte zudem, dass die Soldaten so lange in der Region stationiert bleiben würden, wie dies als notwendig erachtet werde.

 

Die Hisbollah hatte den Libanon Anfang März mit Angriffen auf Israel in den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und rückte zudem mit Bodentruppen im Süden des Landes vor.

Eine zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe erkannte die Hisbollah nicht an. Auch die direkten Gespräche über eine langfristige Friedenslösung zwischen den beiden Nachbarländern, die sich offiziell im Kriegszustand befinden, lehnt die Hisbollah ab.