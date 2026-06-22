Benjamin Netanjahu betont, die israelischen Streitkräfte hätten im Süden des Libanon „volle Handlungsfreiheit“ gegen jede Bedrohung. Einschränkungen gebe es dabei nicht.

red/afp 22.06.2026 - 20:21 Uhr

Die israelischen Streitkräfte haben nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu „volle Handlungsfreiheit“, um gegen jede Bedrohung im Süden des Libanon vorzugehen. Die israelischen Streitkräfte „unterliegen in dieser Angelegenheit keinerlei Einschränkungen“, erklärte Netanjahu am Montag. Er bekräftigte zudem, dass die Soldaten so lange in der Region stationiert bleiben würden, wie dies als notwendig erachtet werde.