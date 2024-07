Nach der Selbsttötung einer Oberärztin Ende November wird nun ein Chefarzt gekündigt. Seit Januar laufende interne Untersuchungen gehen weiter.

Rüdiger Bäßler 17.07.2024 - 16:39 Uhr

Das Klinikum Friedrichshafen will sich von einem Chefarzt trennen, der schon seit Beginn des Jahres freigestellt war. Den Beschluss zur Kündigung fasste am Dienstagabend der Aufsichtsrat der kommunalen Klinikum Friedrichshafen GmbH unter Vorsitz des Friedrichshafener Oberbürgermeisters Andreas Brand (parteilos). Die Geschäftsführung des Klinikums habe sich der Entscheidung angeschlossen, so Brand am Mittwoch bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Lediglich der Betriebsrat müsse zur beabsichtigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch gehört werden.