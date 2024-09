Der Aktionstag der Stuttgarter Krisendienste zur Suizid-Prävention in der Innenstadt war unübersehbar. Bei Passanten hat er die von den Veranstaltern erhoffte starke Wirkung hinterlassen.

Jan Sellner 10.09.2024 - 19:07 Uhr

Auf die Kraft der Bilder setzen der Arbeitskreis Leben und die evangelische und katholische Telefonseelsorge, um am Welttag der Suizid-Prävention am 10. September auf ein Thema aufmerksam zu machen, mit dem existenzielle Nöte verknüpft sind, das öffentlich jedoch häufig ausgespart wird, weil es im Allerpersönlichsten spielt. Schachbrettförmig haben die Seelsorger 69 T-Shirts auf den Platten vor dem Kunstmuseum ausgelegt. Jedes der T-Shirts symbolisiert ein Menschenleben. So viele sind im Jahr 2023 in Stuttgart durch Suizid verloren gegangen.