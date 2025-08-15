Was wäre, wenn Halloween nicht nur einmal im Jahr stattfände? Willkommen bei Summerween – dem gruseligen Trend, der Sonnenbrillen und Skelette kombiniert. Was dahintersteckt, woher die Idee stammt und wie man das Ganze selbst feiert.
15.08.2025 - 14:17 Uhr
Was ist Summerween?
Summerween ist Halloween – nur eben im Sommer. Die Idee: Gruselfeeling, Kostüme und Süßigkeiten wie im Oktober, aber mit Sonnenbrille, Poolparty und Wassermelonen statt Kürbissen. Der Begriff stammt aus der Disney-Serie „Gravity Falls“, in der die Bewohner so große Halloween-Fans sind, dass sie es einfach zweimal im Jahr feiern – einmal klassisch im Herbst, einmal im Sommer.