Die Halbzeitshow des Super Bowls ist längst so wichtig wie das NFL-Spiel an sich. Kendrick Lamars Programm gibt sich patriotisch. Politisch wurde es erst, als ein Mann mit Palästina-Fahne auf den Rasen lief.

Wer gehofft hatte, Taylor Swift würde in der Halbzeit zu Rap-Ikone Kendrick Lamar auf die Bühne kommen, wurde enttäuscht: Es war nicht der Abend des Popsuperstars. Auf dem Super-Bowl-Rasen zerlegten die Philadelphia Eagles die „Three-peat“-Träume ihres Freundes Travis Kelce und der anderen Kansas City Chiefs – und für die 34-Jährige gab es in New Orleans Jubel, aber auch Buhrufe. Mehr als für Donald Trump, der als erster amtierender US-Präsident einen Super Bowl live im Stadion sah.

Es waren der Schauspieler Samuel L. Jackson und die Tennisikone Serena Williams, die wie Lamar aus der Rap-Metropole Compton stammt, die zusätzlichen Starappeal in die Halbzeitshow brachten, in der der 37-jährige Superstar Lamar ein Rap-Feuerwerk zündete: In einem Zehn-Minuten-Medley ballerte er einen Hit nach dem anderen – unterstützt von der R&B-Sängerin SZA. „Not Like Us“ bekam die größten Jubelstürme. Eine weitere Breitseite gegen seinen ewigen Rap-Rivalen, den Kanadier Drake, für (oder vielmehr gegen) den er den „Disstrack“ geschrieben hat.

Applaus für Donald Trump – aber auch Buhrufe

Patriotismus wurde in dem Programm groß geschrieben: Kendrick Lamars Tänzer trugen Rot-Weiß-Blau, Samuel L. Jackson fungierte als „Uncle Sam“ verkleidet als Ansager. Wer gehofft hatte, Lamar werde die Bühne nutzen, um womöglich die umstrittene Executive-Order-Politik Trumps zu kritisieren, wurde enttäuscht. Als Trump auf den Bildschirmen zu sehen war, gab es vereinzelten Applaus, aber auch Buhrufe.

Ein Mann mit Palästina-Fahne erklomm ein Auto. Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

Zum Ende des Auftritts, Lamar performte gerade „TV off“, lief ein Mann mit Palästina-Flagge auf den Rasen, erklomm ein Auto und tanzte kurz darauf, bevor er von Sicherheitskräften abgeführt wurde. Auf der Fahne standen die Worte „Gaza“ und „Sudan“. Trump hatte vergangene Woche erklärt, die USA werden den Gazastreifen übernehmen und zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ machen.

Der Super Bowl ist längst die größte Showbühne überhaupt – die Halbzeitshow ist inzwischen genauso wichtig wie das Footballspiel an sich. Michael Jackson, Beyoncé, Prince oder Lady Gaga bestritten sie in der Vergangenheit schon.

Was noch zum Super Bowl gehört: Die extrem teuren Werbespots, in die neben viel Geld (30 Sekunden Sendezeit kosten bis zu acht Millionen Dollar)auch viel Kreativität fließt und in der reihenweise Hollywoodstars auftreten.

War noch was? Ach ja: Den 59. Super Bowl gewannen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs mit 40:22.