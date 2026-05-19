Im Pazifik bahnt sich ein starker El Niño an – nur drei Jahre nach dem letzten Auftreten dieses aufheizenden Klimaphänomens. Indizien dafür sind erste Wind-Anomalien und eine massive Erwärmung der tieferen Wasserschichten.
Wird es ein Rekordsommer in Deutschland? Im Pazifik steigen die Temperaturen rapide. Experten sehen darin klare Anzeichen für ein baldiges, starkes Wetterereignis. Hitzewellen, Dürren und schwere Regenfälle könnten die Folge eines starken El Niño sein - nachdem im Winter der Polarwirbel-Kollaps für ausgesprochen kalte und widrige Bedingungen gesorgt hatte.