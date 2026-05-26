Der Superblock West hat ein Parklet hinzu bekommen. Entworfen und gebaut wurde es von Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftsgymnasiums West.
26.05.2026 - 11:15 Uhr
Der Superblock West ist um ein Parklet erweitert worden. Angeleitet von Architekten der Initiative Quartierswerkstatt und Studio Malta haben Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums West (WG West) das Parklet entworfen und gestaltet. Die Holzmöbel stehen an der Hasenbergstraße/Ecke Rotebühlstraße, in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs der Schule.