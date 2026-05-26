Der Superblock West hat ein Parklet hinzu bekommen. Entworfen und gebaut wurde es von Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftsgymnasiums West.

Der Superblock West ist um ein Parklet erweitert worden. Angeleitet von Architekten der Initiative Quartierswerkstatt und Studio Malta haben Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums West (WG West) das Parklet entworfen und gestaltet. Die Holzmöbel stehen an der Hasenbergstraße/Ecke Rotebühlstraße, in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs der Schule.

 

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Spätestens nach den Pfingstferien wird das Pausenparklet also regelmäßig in Beschlag genommen werden. Auch Freiwillige der Initiative Superblock West und Mitglieder des Jugendrats haben sich an dem Projekt beteiligt. Fertiggestellt wurden die Möbel zwar schon im Juli 2025, aber sie hätten die Genehmigung des Bezirksbeirats West abwarten müssen, berichtet ein beteiligter Lehrer. Deshalb standen die Möbel übergangsweise auf dem Schulhof. Zur Einweihung vor den Ferien kam unter anderen auch Bezirksvorsteher Bernhard Mellert.