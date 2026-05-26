Spätestens nach den Pfingstferien wird das Pausenparklet also regelmäßig in Beschlag genommen werden. Auch Freiwillige der Initiative Superblock West und Mitglieder des Jugendrats haben sich an dem Projekt beteiligt. Fertiggestellt wurden die Möbel zwar schon im Juli 2025, aber sie hätten die Genehmigung des Bezirksbeirats West abwarten müssen, berichtet ein beteiligter Lehrer. Deshalb standen die Möbel übergangsweise auf dem Schulhof. Zur Einweihung vor den Ferien kam unter anderen auch Bezirksvorsteher Bernhard Mellert.