Der Großen Drüsenameise eilt ein miserabler Ruf voraus. Die aus dem Mittelmeerraum eingewanderten Insekten können die Elektrik in Gebäuden lahmlegen, Schäden an Fassaden anrichten und heimische Artgenossen verdrängen. Und ihr Siegeszug scheint kaum aufzuhalten. Längst ist Tapinoma magnum, so der lateinische Name, auch im Landkreis Ludwigsburg angekommen. Nachgewiesen wurden die invasiven Ameisen in Ludwigsburg, Hessigheim, Möglingen, Tamm, Remseck, Sersheim, Sachsenheim, Korntal-Münchingen und Großbottwar, berichtet Amelie Höcherl vom Naturkundemuseum in Stuttgart, wo ein Meldeportal eingerichtet wurde.

Besonders schlimm dürfte die Lage aber derzeit in Ingersheim sein. Gesichert tummeln sich die Insekten hier im Westen des Wohngebiets „Holderweg Süd“ im Bereich der Jagststraße. Außerdem hat sich eine Superkolonie im Süden bis zum Gaisbergweg/Im Staffelrain, im Westen bis in die Marktstraße, im Norden bis zur Pleidelsheimer Straße und im Osten bis zur Kirchgasse ausgebreitet. Schwerpunkt ist der Bereich rund ums Rathaus und die Martinskirche. „Das ist ein großer Hotspot, weil sich die Ameisen vor allem in Pflasterbereichen sehr, sehr wohlfühlen“, sagt Bauamtsleiter Georg Zimmer.

Die Tiere krabbeln selbst unter der Garageneinfahrt

Die Große Drüsenameise ist klein, aber nur schwer aufzuhalten. Foto: dpa

Im Auge des „Ameisen-Hurrikans“ liegt damit das Mehrparteienhaus, in dem Heide und Udo Sverak sowie Nicole Dibowski wohnen. Zum Verwaltungssitz ist es ein Katzensprung, zum Gotteshaus sind es nur ein paar Schritte. Von der Terrasse aus kann man auf eine grüne Oase, den alten Friedhof, hinabblicken. Es ist herrlich ruhig und schattig. Doch zum Genießen haben die Sveraks und Nicole Dibowski nicht mehr viel Zeit. Sie führen einen nicht enden wollenden Kampf gegen einen kleinen, aber angesichts seiner Masse eigentlich übermächtigen Feind. „Die Ameisen sind praktisch überall“, sagt Udo Sverak.

Sie krabbeln über Treppenstufen und Wege, kriechen aus Mauerritzen. Und sie ziehen auch dort ihre Kreise, wo man sie gar nicht sieht: unter der Garageneinfahrt zum Beispiel. Dass sie dort Gänge gebaut haben müssen, kann man an dem feinkörnigen Material erkennen, das sie nach oben geschafft haben und das nun zwischen den Fugen der Platten liegt.

Heide Sverak und Nicole Dibowski zeigen auch auf eine größere Stelle im Garten, auf der bis vor zwei Wochen eine wuchtige Platte lag. Darunter hatten die Insekten ein Nest mit unglaublichen Ausmaßen angelegt. Man könne hier literweise Wasser hineingießen, sagt Nicole Dibowski. Es verschwinde in den langen unterirdischen Gängen. Auf der Terrasse sind zudem zwei Platten abgesackt, weil darunter die Ameisen gegraben haben.

Mit der Großen Drüsenameise schlagen sich die Sveraks schon seit etwa zehn Jahren herum. Bis vor wenigen Wochen wussten sie aber nicht, dass sie just von dieser Art gepeinigt werden. Die ersten Exemplare hätten sich damals von der Grünfläche beim Alten Friedhof in Richtung ihres Grundstücks aufgemacht, sagt Heide Sverak. Ihr Mann schloss alle Ritzen am Haus, Schutzmittel aus und verhinderte so immerhin, dass die Insekten bei ihm bis in die Wohnräume vordringen konnten. Die ersten Jahre habe sich die Zahl der Tiere nur gemächlich vergrößert – zuletzt dann aber explosionsartig, sagt Udo Sverak.

Ein Lied davon können auch die Bewohner und Mitarbeiter des Karl-Ehmer-Stifts gleich um die Ecke singen. Dort seien die Ameisen im Herbst 2025 das erste Mal offiziell in Ingersheim nachgewiesen worden, wie die Bürgermeisterin Simone Lehnert berichtet. „Es wurde teilweise beschrieben, als wäre dort ein schwarzer Teppich auf dem Boden“, ergänzt Bauamtsleiter Georg Zimmer.

„Zwischen April und Ende September müssen wir täglich rund ums Haus Kontrollgänge machen.“ Heide Sverak, Anwohnerin

Die Gemeinde zog Fachleute hinzu, die den Quartieren rund ums Rathaus und am Holderweg Süd nach der Winterpause einen Befall attestierten. Die Gemeinde erklärte über verschiedene Kanäle, was man gegen die Ameisen unternehmen kann. Am 7. Juli wird noch eine Infoveranstaltung im Rathaus abgehalten.

Wichtig sei, dass nun alle in einer konzertierten Aktion an einem Strang ziehen und die Insekten auf ihren Flächen einhegen, betont Simone Lehnert. Andernfalls sei kein Kraut gegen die zahlreichen Tiere gewachsen. Man wolle auch verhindern, dass Strom- oder Glasverteilerkästen besetzt und beschädigt und Wege unterhöhlt werden, sagt Georg Zimmer.

Alle einig: die Ameise ist nicht ganz wegzukriegen

Unter einer Platte im Garten des Mehrfamilienhauses war ein Ameisennest. Die Ausmaße kann man nur erahnen, müssen aber gewaltig sein. Literweise Wasser verliert sich in den unterirdischen Gängen. Foto: Werner Kuhnle

Allerdings sind sich alle einig, dass man Tapinoma magnum höchstens einbremsen kann. „Wir werden sie nie mehr wegkriegen“, erklärt Heide Sverak.

Kaum einer dürfte das besser wissen als sie und ihr Mann, die seit Jahren gegen die Ameisen kämpfen. Sie machen ihnen mit heißem Wasser den Geraus, setzen Insektenschutzmittel ein und lassen zusammen mit Nicole Dibowski zig Millionen Fadenwürmer auf die Quälgeister los, um diese aus ihren Nestern zu vertreiben. Regelmäßig kehren sie Käfer, Würmer und anderes Getier weg, die potenzielles Futter wären. „Das ist eine Sisyphusarbeit. Man bekämpft eine Brut und hat wenige Wochen später schon wieder das gleiche Problem“, sagt Udo Sverak.

„Zwischen April und Ende September müssen wir täglich rund ums Haus Kontrollgänge machen und den Verlauf der Ameisenstraßen beobachten, um gegebenenfalls einzugreifen“, erklärt Heide Sverak. Um die Insekten von Haus und Terrasse fernzuhalten, investiere man seit einer Dekade jährlich rund 800 Euro für Ameisen-Ködergranulat und Ameisen-Spezialspray aus dem Fachhandel. Ihr Mann hat schon mit dem Gedanken gespielt aufzugeben und wegzuziehen. Doch Heide Sverak hängt an dem Haus. Also geht der ungleiche Kampf weiter gegen den emsigen Gegner.

Tapinoma magnum erkennen und bekämpfen

Die Große Drüsenameise, auch als Tapinoma magnum bekannt, ist zwei bis fünf Millimeter groß. Erkennungsmerkmale sind unter anderem die auffälligen Größenunterschiede in einer Kolonie, der intensiv-chemische Geruch, den sie bei Stress abgeben, großflächige Erd- und Sandaushübe sowie die breiten, mehrspurigen Ameisenstraßen.

Einen Verdacht sollte man unbedingt von einem Experten bestätigen lassen. Beim Naturkundemuseum Stuttgart, das ein Meldeportal eingerichtet hat, stellte sich bei 90 Prozent der Anfragen am Ende heraus, dass andere Ameisenarten beobachtet worden waren. Falls sich der Verdacht aber bestätigt, sollte man laut Naturkundemuseum die Gemeinde informieren, gegebenenfalls auch die Nachbarn und eventuell einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen.

Wichtig sei ein schnelles, koordiniertes Eingreifen. Zum Bekämpfung könne beispielsweise heißes Wasser verwendet werden. Den Einsatz von Insektiziden solle man Profis überlassen.