Zu Silvester werden Böller und Raketen stark nachgefragt. Doch trotz des guten Geschäfts verzichten manche Händler auf den Verkauf von Feuerwerk – ein Edeka mit vier Filialen in Baden-Württemberg bereits seit mehreren Jahren.

Florian Dürr 30.12.2024 - 16:59 Uhr

Zum Jahresende klingeln in vielen Discountern und Supermärkten noch einmal die Kassen: Kurz vor Silvester ist für wenige Tage der Verkauf von Böllern und Raketen freigegeben – was in manchen Filialen zu einer Art Überbietungswettbewerb beim Feuerwerkskauf führt. Der Kunde, der den Einkaufswagen mit den meisten Krachern voll lädt und am Silvesterabend den höchsten Feinstaub-Ausstoß produziert, gewinnt. Doch nicht alle Händler unterstützen diesen Spaß.