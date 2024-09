Bei ihrem Besuch im Modekaufhaus Breuninger in Stuttgart erobert Eva Padberg die Herzen im Sturm – und erklärt, was eine Kapsel-Kollektion ist.

Model, Sängerin, Songschreiberin, Moderatorin, Schauspielerin, Mutter, Fashion-Ikone: Eva Padberg ist vieles. Aber eines ganz bestimmt nicht: abgehoben. Das zeigt sich bei ihrem Besuch im Stuttgarter Kaufhaus Breuninger am Samstag von der ersten Minute an. Fröhlich plaudert und lacht das Supermodel mit den Kundinnen und Kunden auf der Verkaufsfläche im Erdgeschoss, wo ihre Kollektion in Kooperation mit dem nachhaltigen Modelabel Lanius angeboten wird.

Die Kollektion hat den Vorteil, dass alle Teile miteinander kombiniert werden können. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Seit Freitagabend weilt das internationale Topmodel in der Landeshauptstadt: „Es ist schon ewig her, dass ich in Stuttgart war“, erzählt Padberg, die unter anderem in Berlin wohnt. An der Landeshauptstadt selbst liege das aber nicht, wie sie versichert: „Ich finde es hier sehr schön, gestern waren wir lecker italienisch essen, und wir haben ein wenig Abendluft geschnuppert“, schwärmt Padberg. Und auch am Samstag bleibt der positive Eindruck der Stadt bestehen: „Ich finde es großartig, wie viele hier am Samstag in die Stadt gehen. Bei dem schönen Wetter dachten wir, es könnten wenig Menschen unterwegs sein, weil sie lieber rausgehen. In Berlin ist samstags in den Kaufhäusern nicht so viel los“, sagt die 44-Jährige bei der Präsentation ihrer neuen Kapsel-Kollektion von fünf Looks mit dem nachhaltigen Label Lanius auf einer Pop-up-Fläche bei Breuninger.

Alle Teile können kreuz und quer miteinander kombiniert werden

Bei einer Kapsel-Kollektion kommt es darauf an, dass alle Teile miteinander kombinierbar sind – Basics sozusagen. Neben dem Look zeichnen sich die zwölf von Padberg kuratierten Teile aber auch durch Nachhaltigkeit und gute Materialien aus. „Wir bei Lanius finden es wichtig, dass Sachen eine gute Qualität haben und man die Kette von Anfang bis Ende verfolgen kann. Außerdem sollen die Menschen lange Freude daran haben“, so Claudia Lanius, Gründerin und Designerin des Slow-Fashion-Labels.

Die neue Linie von Eva Padberg bei Breuninger Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Dieses nachhaltige Verständnis trifft auch den Kern von Padbergs Modeverständnis. „Für mich ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Bei der Kooperation mit Lanius war das ausschlaggebend. Ich möchte dahinterstehen, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte. Ich habe im Zuge unserer Zusammenarbeit viel dazugelernt“, erzählt sie.

Und deshalb ist es für Eva Padberg auch selbstverständlich, dass sie am Samstag Teile aus ihrer Kollektion trägt. Für den Nachmittag im Breuninger hat sie eine helle Jeans aus Bio-Baumwolle gewählt, die sie mit einer schlichten weißen Hemdbluse kombiniert. So kreiert sie einen unkomplizierten, aber dennoch schicken und hochwertigen Look: „Ich finde es schön, wenn man die Sachen in zehn Jahren noch tragen kann. Gute Stoffe und eine gute Qualität sind dabei ausschlaggebend“, verrät sie.

Das Supermodel lobt den Modesinn der Stuttgarterinnen und Stuttgarter

Beim modeaffinen Publikum im Breuninger finden Eva Padberg und Claudia Lanius mit der Kollektion Mode am Samstag viel Zuspruch. Begeistert begutachten die Besucherinnen und Besucher die einzelnen Teile. Für den Kleidungsstil der Stuttgarterinnen und Stuttgarter hat Padberg dabei nur Lob übrig. „Der Stil hier in Stuttgart ist sehr abwechslungsreich. Und zwar bei Frauen und Männern. Mode wird hier gelebt, die Leute mögen Mode. Ich habe das Gefühl, keiner geht hier vor die Tür und es ist ihm egal was er anhat. Die Leute beschäftigen sich mit Mode“, so Padberg.

So positiv wie die Stimmung beim Event ist, ist am Ende auch das Fazit des Supermodels über die Landeshauptstadt: „Ich komme immer wieder gerne nach Stuttgart“. Für einen stilechten Abschluss von Eva Padbergs Wochenendes in Stuttgart sorgt am Ende noch ein Besuch in einem schwäbischen Restaurant, wo sie sich Maultaschen schmecken lässt, wie sie auf ihrem Instagram Kanal verrät.