Die Fans von Taylor Swift nennen sich Swifties, die von Ed Sheeran sind die Sheerios, in dem das Wort Heros mitklingt. Es sind Helden, die wie ihr Idol ganz normal geblieben sind. Ein so bescheidenes Naturell wie beim britischen Superstar findet man im Big Business des Entertainment nur selten. Deshalb lieben die Sheerios ihren „Teddy“, weil er selbst in der Masse intime Momente schafft.

Auf seinem T-Shirt steht Stuttgart

Um Punkt 20.15 Uhr steigt Ed Sheeran am Samstag in der MHP-Arena nach runtergezähltem Countdown auf der sich rotierenden Bühne auf – vor kunterbunter LED- Kulisse und knallender Pyrotechnik. Er trägt ein schwarzes Shirt, auf dem Stuttgart steht. Rauch in den Regenbogenfarben steigt auf. Das Publikum kreischt, jubelt, tanzt, schreit vom ersten Song an.

Sheerios klicken immer wieder auf sein Insta-Profil „Teddysphotos“, das unfassbare 49,1 Millionen Follower zählt. Dort postet der 34-Jährige immer das, was er in den Tourstädten abseits der Stadien unternimmt. Ob er auch in Stuttgart unerwartet irgendwo in der City spielt? Man weiß es nicht, man hofft es aber. Am Samstagnachmittag ist der Rotschopf erst einmal aus London auf dem Flughafen in Echterdingen gelandet – in einem Privat-Jet, der nicht ihm gehört, sondern für ihn gebucht wurde.

Luxussymbole sind nicht sein Ding. Deshalb wird Ed Sheeran auch nicht in einer dicken Limousine auf dem Rollfeld des General Aviation Terminals (GAT) abgeholt, sondern in einem eher unauffälligen Mini-Van. Es geht in die Stuttgarter City, zuerst in das Cinemaxx-Kino bei der Liederhalle, wo ein kurzer Dreh für Instagram geplant ist. Gegen 19 Uhr kommt der bestens gelaunte Sänger in der MHP-Arena an. Seine Garderobe ist sein silberfarbenes Campingmobil, sein zweites Wohnzimmer, das direkt am Stadion steht. Das hat er sich nach Stuttgart fahren lassen.

Ob er darin auch schläft? Bei einem wie „Teddy“ weiß man nie. Im Le Meridien ist aber auch ein Zimmer für ihn reserviert bis Montag. Seine beiden Konzerte im Neckarpark sind ausverkauft. Jeweils 60 000 Fans haben Platz – etwa so viele wie bei den Spielen des VfB.

Mitten auf dem Spielfeld steht eine 360-Grad-Bühne

Der VfB-Chef Alexander Wehrle weilt an diesem Abend in der Schweiz, er ist also nicht beim Konzert, kann aber beruhigt sein: Der wertvolle Rasen ist mit besonderen Matten abgedeckt. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, müssen die Veranstalter die Kosten dafür übernehmen. Mitten im Innenraum steht die 360-Grad-Bühne von Ed Sheeran.

Ed Sheeran auf seiner Drehbühne. Foto: Ferdinando Iannone

Auch wenn einer der erfolgreichsten Popstars der Welt eher minimalistisch singt, ist seine Bühne umso aufwendiger, technisch hochverzahnt, mit optischen Überraschungen für ein Rundum-Erlebnis ausgerüstet. So entsteht Nähe zum Superstar, auch wenn man sich weit entfernt befindet. Im Zentrum steht eine runde Drehbühne mit 360-Grad-Leinwand, die von sechs Masten mit einem Seilnetzwerk getragen wird. Diese Masten unterstützen die Videowand, die sich über die Bühne absenken und anheben lässt. Die Bühne ist so gestaltet, dass das drum herumstehende Publikum sowie auf den Tribünen Ed Sheeran von allen Seiten sehen und erleben kann. Die Bühne dreht sich, um ein dynamisches und immersives Erlebnis zu schaffen.

Beliebt sind Tour-Shirts aus früheren Jahren

Sheerios halten es wie Ed Sheeran, der lieber ein Hoodie trägt als Haute Couture: Aufs Outfit kommt’s nicht an, es sollte praktisch und einfach sein. Auf den Shirts sieht man Symbole der Alben wie +, x, ÷, = oder -. Alle singen zusammen, als ob man alte Freunde trifft. Besonders beliebt sind Tour-Shirts aus früheren Jahren – echte Sheerio-Veteranen tragen etwa den „Divide Tour 2017“-Merch mit Stolz.

Einst hat der Rotschopf damit begonnen, seine Musik mit einer Loop-Maschine solo direkt einzuspielen – also Spur für Spur, von den auf die Gitarre geschlagenen Bässen über auf den Seiten gespielten Melodien bis zu allen Gesangsschichten, alles über Pedale abrufbar. In Stuttgart wird er von vier Musikern begleitet, die an der Seite an den Säulen stehen.

„Seine Musik hat mir in schweren Zeiten Kraft gegeben“

Die Fans sind im Glück. Musicalsängerin Julia Lena Fernandes dos Santos ist aus Nordrhein-Westfalen angereist. Jeden Song singt sie mit, und bei jedem Song kommen Tränen. „Die Musik, die Texte, das geht alles so tief rein“, sagt sie.

„Wenn Ed auf der Bühne steht, fühlt es sich an, als würde er direkt zu mir singen“, schwärmt eine vielleicht 30-Jährige, „seine Musik hat mir in schweren Zeiten Kraft gegeben.“ Und ein etwa Gleichaltrige erzählt, dass er Ed Sheeran vor knapp drei Jahren mit eben derselben Rundbühne in München gesehen: „Das Besondere an seinen Stadionkonzerten ist, dass man trotz der riesigen Menschenmenge das Gefühl hat, Teil von etwas ganz Intimem zu sein.“ Gänsehaut ist inklusive bei Kartenpreisen um die 100 Euro. Auch Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn ist dabei und erlebt begeistert sein erstes Konzert von Teddy.

Ed Sheeran singt, Stuttgart fühlt – an einem Abend voller Nähe, Musik und Gänsehaut. Der Brite schafft, was in so einer Riesenarena kaum jemandem gelingt. Bei 60 000 Fans entsteht ein Gefühl der Nähe, Emotion, Gemeinschaft. Ein Mann mit Gitarre – und ein Publikum, das jede Zeile kennt und magische Momente erlebt, die sich tief einbrennen. Stuttgart erlebt am Samstagabend viel mehr als Konzert.